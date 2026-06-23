Visite de la ferme la kabane à kabris Etchebar jeudi 23 juillet 2026.

Etchebar

Visite de la ferme la kabane à kabris

590 chemin d’Alkorno Etchebar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 11:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Marion et Arnaud vous font découvrir leur univers, le quotidien des animaux et les différentes étapes de leur travail. De l’élevage à la fabrication, vous pourrez en apprendre davantage sur leur savoir-faire et les valeurs qui les animent.

Places limitées. Sur inscription. .

590 chemin d’Alkorno Etchebar 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine kabane.kabris@gmail.com

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English : Visite de la ferme la kabane à kabris

L’événement Visite de la ferme la kabane à kabris Etchebar a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Pays Basque