Cogna

Visite de la ferme laitière GAEC de Coutterey de Poitte -Mercredi

Ferme laitière Cogna Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:00:00

fin : 2026-07-29 19:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Assister à la traite et découvrez ce qui entoure ce point fort de l’élevage laitier (soin, alimentation, reproduction, élevage de veaux et de génisses…).

Visite les mercredis de juillet et août à 18h00.

Sur inscription via notre boutique en ligne https://www.terredemeraudetourisme.com/boutique/ .

Ferme laitière Cogna 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Visite de la ferme laitière GAEC de Coutterey de Poitte -Mercredi

L’événement Visite de la ferme laitière GAEC de Coutterey de Poitte -Mercredi Cogna a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE