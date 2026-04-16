Visite de la ferme laitière GAEC de Coutterey de Poitte -Mercredi Cogna
Visite de la ferme laitière GAEC de Coutterey de Poitte -Mercredi Cogna mercredi 1 juillet 2026.
Cogna
Visite de la ferme laitière GAEC de Coutterey de Poitte -Mercredi
Ferme laitière Cogna Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:00:00
fin : 2026-07-29 19:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Assister à la traite et découvrez ce qui entoure ce point fort de l’élevage laitier (soin, alimentation, reproduction, élevage de veaux et de génisses…).
Visite les mercredis de juillet et août à 18h00.
Sur inscription via notre boutique en ligne https://www.terredemeraudetourisme.com/boutique/ .
Ferme laitière Cogna 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Visite de la ferme laitière GAEC de Coutterey de Poitte -Mercredi
L’événement Visite de la ferme laitière GAEC de Coutterey de Poitte -Mercredi Cogna a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE