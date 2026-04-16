Cogna

Visite de la ferme laitière Jean Richard de Cogna Mardi

Ferme laitière Cogna Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 17:30:00

fin : 2026-07-21 18:30:00

Date(s) :

2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01

Assister à la traite et découvrez ce qui entoure ce point fort de l’élevage laitier (soin, alimentation, reproduction, élevage de veaux et de génisses…).

Visite tous les mardis de juillet et août à 17h30 puis 18h15.

Sur réservation via la boutique en ligne https://www.terredemeraudetourisme.com/boutique/ .

Ferme laitière Cogna 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Visite de la ferme laitière Jean Richard de Cogna Mardi

L’événement Visite de la ferme laitière Jean Richard de Cogna Mardi Cogna a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE