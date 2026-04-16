Visite de la ferme laitière Jean Richard de Cogna Mardi Cogna
Visite de la ferme laitière Jean Richard de Cogna Mardi Cogna mardi 30 juin 2026.
Cogna
Visite de la ferme laitière Jean Richard de Cogna Mardi
Ferme laitière Cogna Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 17:30:00
fin : 2026-07-21 18:30:00
Date(s) :
2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01
Assister à la traite et découvrez ce qui entoure ce point fort de l’élevage laitier (soin, alimentation, reproduction, élevage de veaux et de génisses…).
Visite tous les mardis de juillet et août à 17h30 puis 18h15.
Sur réservation via la boutique en ligne https://www.terredemeraudetourisme.com/boutique/ .
Ferme laitière Cogna 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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L’événement Visite de la ferme laitière Jean Richard de Cogna Mardi Cogna a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE