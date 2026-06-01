Visite de La Ferme Mielifique, La ferme Mielifique, Mornant
Visite de La Ferme Mielifique, La ferme Mielifique, Mornant dimanche 4 octobre 2026.
Visite de La Ferme Mielifique 4 – 11 octobre La ferme Mielifique Rhône
Entrée libre, sans inscription, gratuite,
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T19:00:00+02:00
Visite libre de la Ferme et découvertes autour de l’apiculture :
Pour les enfants à partir de 4 ans, jeu « Le passeport des abeilles » avec :
– Animations aoutur du goût,
– Animtions autour des odeurs liées aux abeilles,
– Animations autour du touché,
– A la recherche de la Reine,
– Ruche pédagogique vitrée pour observer les abeilles,
– La Capture du Frelon Asiatique,
– Des fleurs pour les abeilles,
Pour petits et grands :
– Visite libre de la ferme,
– Ruche pédagogique vitrée pour observer les abeilles,
– Dégustation,
– Découverte de la ferme avec Estelle qui répondra à vos questions,
– Tombola,
Profitez de votre visite pour déguster crêpes agrémentées des produits de la ferme & boissons de la ferme (limonades, sirops, infusions thym & miel…)
La ferme Mielifique 1647 route de Rontalon 69440 Mornant Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Visite de la ferme Mielifique, avec animations pour les plus jeunes, buvette avec les boissons de la ferme & crêpes de la ferme Apiculture abeille
La Ferme Mielifique
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