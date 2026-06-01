Visite de La Ferme Mielifique, La ferme Mielifique, Mornant

Visite de La Ferme Mielifique 4 – 11 octobre La ferme Mielifique Rhône

Entrée libre, sans inscription, gratuite,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T19:00:00+02:00

Visite libre de la Ferme et découvertes autour de l’apiculture :

Pour les enfants à partir de 4 ans, jeu « Le passeport des abeilles » avec :

– Animations aoutur du goût,

– Animtions autour des odeurs liées aux abeilles,

– Animations autour du touché,

– A la recherche de la Reine,

– Ruche pédagogique vitrée pour observer les abeilles,

– La Capture du Frelon Asiatique,

– Des fleurs pour les abeilles,

Pour petits et grands :

– Visite libre de la ferme,

– Ruche pédagogique vitrée pour observer les abeilles,

– Dégustation,

– Découverte de la ferme avec Estelle qui répondra à vos questions,

– Tombola,

Profitez de votre visite pour déguster crêpes agrémentées des produits de la ferme & boissons de la ferme (limonades, sirops, infusions thym & miel…)

La ferme Mielifique 1647 route de Rontalon 69440 Mornant Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de la ferme Mielifique, avec animations pour les plus jeunes, buvette avec les boissons de la ferme & crêpes de la ferme Apiculture abeille

La Ferme Mielifique