Atelier Cire d’abeille & bougies, La ferme Mielifique, Mornant

Atelier Cire d’abeille & bougies Dimanche 11 octobre, 10h00 La ferme Mielifique Rhône

49€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T12:00:00+02:00

2h d’atelier, confortablement installé au coin du feu pour découvrir la Cire d’abeilles !

Au programme :

– Accueil,

– Découverte de la cire d’abeille & des fleurs mellifères d’arrière saison,

– Réalisation d’une bougie parfumée, moulée en cire d’abeille,

– Réalisation de 6 objets décoratifs parfumés à suspendre, en cire d’abeille, décorés avec les fleurs mellifiques,

– Réalisation d’une bougie roulée,

– Dégustation de miels,

A partir de 7 ans,

49 € par participant

Places limitées

La ferme Mielifique 1647 route de Rontalon 69440 Mornant Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://wecandoo.be/evenement/2469745/reservation »}]

Découvrez la Cire d’abeille et réalisez vos bougies Bougie cire d’abeille

La Ferme Mielifique