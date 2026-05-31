Atelier Cire d’abeille & bougies, La ferme Mielifique, Mornant
Atelier Cire d’abeille & bougies, La ferme Mielifique, Mornant dimanche 11 octobre 2026.
Atelier Cire d’abeille & bougies Dimanche 11 octobre, 10h00 La ferme Mielifique Rhône
49€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T12:00:00+02:00
2h d’atelier, confortablement installé au coin du feu pour découvrir la Cire d’abeilles !
Au programme :
– Accueil,
– Découverte de la cire d’abeille & des fleurs mellifères d’arrière saison,
– Réalisation d’une bougie parfumée, moulée en cire d’abeille,
– Réalisation de 6 objets décoratifs parfumés à suspendre, en cire d’abeille, décorés avec les fleurs mellifiques,
– Réalisation d’une bougie roulée,
– Dégustation de miels,
A partir de 7 ans,
49 € par participant
Places limitées
La ferme Mielifique 1647 route de Rontalon 69440 Mornant Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://wecandoo.be/evenement/2469745/reservation »}]
Découvrez la Cire d’abeille et réalisez vos bougies Bougie cire d’abeille
La Ferme Mielifique
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