Instant jeu au jardin associatif, Jardin de l’aqueduc de Mornant, Mornant

Instant jeu au jardin associatif 5 et 6 juin Jardin de l’aqueduc de Mornant Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Les membres et jardiniers de l’association 123 Soleil vous ont préparé un jeu pour découvrir en s’amusant les jardins collectifs situés sous l’aqueduc de Mornant. Le vendredi est réservé aux écoles, nous accueillerons le public le samedi de 14h à 16h.

Jardin de l’aqueduc de Mornant Avenue Général de Gaulle-route de Saint Sorlin 69440 Mornant Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes L’ensemble parcelles de jardin en terrasses et loge, placé presque sous l’aqueduc de Mornant, longeant le cours d’eau le Mornantet, est bien connu des Mornantais car il est né du travail assidu d’un membre d’une famille locale propriétaire des terrains environnants. Ce jardinier étant blessé de guerre, a passé la plupart de ses journées dans ce lieu pour subvenir à ses besoins alimentaires et aussi discuter avec le passant ! En 2004, l’association 123 Soleil Mornant est créée et reprend le flambeau du jardinage dans ce lieu en apportant un esprit collectif puisque 15 familles jardinent ensemble sur des parcelles individualisées. Depuis, l’association 123 Soleil Mornant a permis à plusieurs habitants, habitantes et familles de Mornant de s’adonner aux plaisirs du jardinage. Ce regroupement de jardiniers permet d’échanger, de se conseiller, de transmettre des savoirs, d’innover et de s’unir autour d’un projet commun : conserver la magie naturelle de cet environnement mêlant histoire, nature sauvage et culture. Ces parcelles constituent une richesse d’enseignement avec des micro-cultures de potagers et fleurs selon les méthodes conventionnelles, en permaculture, et aussi au hasard de tout ce qui germe spontanément ou revient naturellement chaque année. Les jardiniers se retrouvent aussi deux fois par an pour embellir et entretenir ensemble les parties végétales communes du jardin, les structures, bordures et clôtures. Visiteurs, nous sommes heureux d’entretenir pour vous ce lieu et vous éclairer sur le jardinage associatif. parking à proximité, tables de pique-nique,

Les membres et jardiniers de l’association 123 Soleil vous ont préparé un jeu pour découvrir en s’amusant les jardins collectifs situés sous l’aqueduc de Mornant. Le vendredi est réservé aux écoles,…

©anonyme