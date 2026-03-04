Visite du Jardin-Forêt, Le Croissant Fertile, Mornant

Visite du Jardin-Forêt Samedi 6 juin, 14h00 Le Croissant Fertile Rhône

3 € ; Limité à 35 personnes

Visite guidée du jardin-forêt pour découvrir sa conception, son fonctionnement, et les plantes qui le composent.

Un jardin-forêt est un jardin comestible qui cherche à reproduire le fonctionnement d’une forêt, avec des arbres mélangés aux cultures et aux plantes sauvages.

Nos premiers arbres ont été plantés en 2019, et enrichis chaque année avec de nombreuses plantes comestibles ou utiles au jardin.

Honorine vous témoignera de son parcours et vous présentera ses réussites comme ses échecs, et vous expliquera le concept de jardin-forêt, et son intérêt pour la biodiversité et l’alimentation.

Un havre de biodiversité de 3000m2 vous permettra de découvrir de nombreux arbres fruitiers plus ou moins rares, des plantes aromatiques, et bien d’autres plantes comestibles ou mellifères. Asperges, Artichauts, arbres fruitiers, baies et fleurs comestibles, menthes, origans, sauges, vignes… s’entremêlent joyeusement pour le plaisir des sens.

Possibilité de s’abriter en cas de pluie légère. Si la météo s’annonce très mauvaise, l’atelier pourra être reporté.

Le Croissant Fertile 644 Route des Ollagnons, 69440 Mornant Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0953605837 https://www.lecroissantfertile.fr/ https://www.facebook.com/FermeCroissantFertile [{« type »: « link », « value »: « https://lcfvisitepain.addock.co/ »}] Le Croissant Fertile est une ferme en agriculture biologique qui cultive des céréales et les transforme en farines et pains depuis 2010. Une forêt comestible a été plantée en 2019 et commence à donner ses premières récoltes.

Accueil du public dans son musée vivant des céréales et du pain pour des visite-découvertes et des stages. Déambulation guidée dans le jardin. Parking sur place

Car du Rhône 114 arrêt Mornant Centre Culturel à 15 minutes à pied.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

©Violaine Herisson