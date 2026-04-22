Découverte de la ferme miélifique 1 216 chemin du Moulin Perret Mornant

Mornant

Découverte de la ferme miélifique

1 216 chemin du Moulin Perret (suivre fléchage) Mornant Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

Profitez des Journées Rendez-vous aux jardins pour découvrir la ferme Mielifique.

Visite libre à La Ferme Mielifique, découvrez les plus de 8 000 plantations mellifères réalisées pour les abeilles.

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1 216 chemin du Moulin Perret (suivre fléchage) Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 63 76 50 estelle@lafermemielifique.fr

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English : Discover the miélifique farm

Take advantage of the Rendez-vous aux jardins days to discover La Ferme Mielifique.

Visit La Ferme Mielifique and discover the more than 8,000 melliferous plantations created for bees.

L’événement Découverte de la ferme miélifique Mornant a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Monts du Lyonnais