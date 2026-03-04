Du blé au pain, remontez le temps !, Le Croissant Fertile, Mornant

Du blé au pain, remontez le temps ! Samedi 6 juin, 14h00 Le Croissant Fertile Rhône

6 €; limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Découverte de l’histoire de blés cultivés depuis le néolithique, visite d’une collection de blés, du moulin et du fournil.

Observation d’une grande diversité des blés qui retrace l’histoire de l’évolution des blés depuis l’apparition de l’agriculture : épeautres, poulards, froments…

Découverte de toutes les étapes pour faire du pain à partir des blés au champ.

A partir de 7 ans.

Le Croissant Fertile 644 Route des Ollagnons, 69440 Mornant Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0953605837 https://www.lecroissantfertile.fr/ https://www.facebook.com/FermeCroissantFertile [{« type »: « link », « value »: « https://lcfvisitepain.addock.co/ »}] Le Croissant Fertile est une ferme en agriculture biologique qui cultive des céréales et les transforme en farines et pains depuis 2010. Une forêt comestible a été plantée en 2019 et commence à donner ses premières récoltes.

Accueil du public dans son musée vivant des céréales et du pain pour des visite-découvertes et des stages. Déambulation guidée dans le jardin. Parking sur place

Car du Rhône 114 arrêt Mornant Centre Culturel à 15 minutes à pied.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

©Honorine Perino