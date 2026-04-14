Visite de la ferme mielifique et dégustation, La ferme mielifique, Mornant
Visite de la ferme mielifique et dégustation, La ferme mielifique, Mornant vendredi 5 juin 2026.
Visite de la ferme mielifique et dégustation 5 – 7 juin La ferme mielifique Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
La ferme Mielifique vous ouvre ses portes :
– Visite libre de la ferme (potager – les autres animaux de la ferme)
– Informations sur le miel, le pollen, la gelée royale, la propolis
– Dégustation de miel
Pour Information : Les vendredis soirs c’est Pic Nic à la ferme,
Vendredi 5 juin n’hésitez pas à emmener votre pic-nic pour prolonger votre visite – Accès au tarif de 5€ comprenant une boisson de la ferme – Accès libre, Sans inscription
La ferme mielifique 1647 route de rontalon 69440 Mornant Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Visite de la ferme Mielifique, découverte du miel et dégustation abeille apiculture
DR
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