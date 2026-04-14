Visite de la ferme mielifique et dégustation, La ferme mielifique, Mornant

Visite de la ferme mielifique et dégustation 5 – 7 juin La ferme mielifique Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

La ferme Mielifique vous ouvre ses portes :

– Visite libre de la ferme (potager – les autres animaux de la ferme)

– Informations sur le miel, le pollen, la gelée royale, la propolis

– Dégustation de miel

Pour Information : Les vendredis soirs c’est Pic Nic à la ferme,

Vendredi 5 juin n’hésitez pas à emmener votre pic-nic pour prolonger votre visite – Accès au tarif de 5€ comprenant une boisson de la ferme – Accès libre, Sans inscription

La ferme mielifique 1647 route de rontalon 69440 Mornant Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de la ferme Mielifique, découverte du miel et dégustation abeille apiculture

DR