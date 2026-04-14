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Visite de la ferme mielifique et dégustation, La ferme mielifique, Mornant

Visite de la ferme mielifique et dégustation, La ferme mielifique, Mornant

Visite de la ferme mielifique et dégustation, La ferme mielifique, Mornant vendredi 5 juin 2026.

Lieu : La ferme mielifique

Adresse : 1647 route de rontalon 69440 Mornant

Ville : 69440 Mornant

Département : Rhône

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Visite de la ferme mielifique et dégustation 5 – 7 juin La ferme mielifique Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

La ferme Mielifique vous ouvre ses portes :
– Visite libre de la ferme (potager – les autres animaux de la ferme)
– Informations sur le miel, le pollen, la gelée royale, la propolis
– Dégustation de miel

Pour Information : Les vendredis soirs c’est Pic Nic à la ferme,
Vendredi 5 juin n’hésitez pas à emmener votre pic-nic pour prolonger votre visite – Accès au tarif de 5€ comprenant une boisson de la ferme – Accès libre, Sans inscription

La ferme mielifique 1647 route de rontalon 69440 Mornant Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Visite de la ferme Mielifique, découverte du miel et dégustation abeille apiculture

DR

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