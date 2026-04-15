Créez vos cosmétiques naturels avec du miel et de la cire d’abeille, La ferme mielifique, Mornant

Créez vos cosmétiques naturels avec du miel et de la cire d’abeille Samedi 6 juin, 10h00 La ferme mielifique Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Connaissez vous tous les trésors de la ruche ?

Au cours de cet atelier je vous présente les bienfaits du miel, de la cire d’abeille, du pollen, de la propolis et de la Gelée Royale !

Vous pourrez également réaliser :

* Votre baume à lèvres au miel & à la cire d’abeilles,

* Un déodorant à la cire d’abeilles ou un gommage au miel,

* Une Potion Mielifique pour profiter des bienfaits des trésors de la ruche !

Des produits beauté et bien-être naturels que vous pourrez réaliser facilement à la maison !

– Durée de l’atelier : 1h30

– A partir de 7 ans

– 39€ par personne

La ferme mielifique 1647 route de Rontalon 69440 Mornant Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://wecandoo.be/evenement/2843313/reservation »}]

Créer des cosmétiques naturels avec la cire d’abeille et le miel abeille abeilles