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Créez vos cosmétiques naturels avec du miel et de la cire d’abeille, La ferme mielifique, Mornant

Créez vos cosmétiques naturels avec du miel et de la cire d’abeille, La ferme mielifique, Mornant

Créez vos cosmétiques naturels avec du miel et de la cire d’abeille, La ferme mielifique, Mornant samedi 6 juin 2026.

Lieu : La ferme mielifique

Adresse : 1647 route de Rontalon 69440 Mornant

Ville : 69440 Mornant

Département : Rhône

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Créez vos cosmétiques naturels avec du miel et de la cire d’abeille Samedi 6 juin, 10h00 La ferme mielifique Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Connaissez vous tous les trésors de la ruche ?

Au cours de cet atelier je vous présente les bienfaits du miel, de la cire d’abeille, du pollen, de la propolis et de la Gelée Royale !

Vous pourrez également réaliser :

* Votre baume à lèvres au miel & à la cire d’abeilles,

* Un déodorant à la cire d’abeilles ou un gommage au miel,

* Une Potion Mielifique pour profiter des bienfaits des trésors de la ruche !

Des produits beauté et bien-être naturels que vous pourrez réaliser facilement à la maison !

– Durée de l’atelier : 1h30

– A partir de 7 ans

– 39€ par personne

La ferme mielifique 1647 route de Rontalon 69440 Mornant Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://wecandoo.be/evenement/2843313/reservation »}]
Créer des cosmétiques naturels avec la cire d’abeille et le miel abeille abeilles

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