Visite de la Ferme Noix & Cie De Ferme en Ferme 2026 EARL Ymage Noix et Compagnie Beauregard-Baret

Visite de la Ferme Noix & Cie De Ferme en Ferme 2026

EARL Ymage Noix et Compagnie 485 impasse des Matras Beauregard-Baret Drôme

Découvrez la noix, la lavande et toutes nos gourmandises issues de notre exploitation familiale.

Brebis sous les noyers.

Création de sachets de lavande.

Plateau repas fermier chaud 15€.

Réservation conseillée.

Barquette de frites 3,50€.

EARL Ymage Noix et Compagnie 485 impasse des Matras Beauregard-Baret 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 04 42 68 ml.matras@noix-et-compagnie.com

English :

Discover walnuts, lavender and all our delicacies from our family farm.

Ewes under walnut trees.

Creation of lavender sachets.

Hot farm meal: 15?

Reservation recommended.

French fries: 3.50?

