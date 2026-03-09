Visite de la Ferme Noix & Cie De Ferme en Ferme 2026 EARL Ymage Noix et Compagnie Beauregard-Baret
Visite de la Ferme Noix & Cie De Ferme en Ferme 2026 EARL Ymage Noix et Compagnie Beauregard-Baret samedi 25 avril 2026.
Visite de la Ferme Noix & Cie De Ferme en Ferme 2026
EARL Ymage Noix et Compagnie 485 impasse des Matras Beauregard-Baret Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Découvrez la noix, la lavande et toutes nos gourmandises issues de notre exploitation familiale.
Brebis sous les noyers.
Création de sachets de lavande.
Plateau repas fermier chaud 15€.
Réservation conseillée.
Barquette de frites 3,50€.
.
EARL Ymage Noix et Compagnie 485 impasse des Matras Beauregard-Baret 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 04 42 68 ml.matras@noix-et-compagnie.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover walnuts, lavender and all our delicacies from our family farm.
Ewes under walnut trees.
Creation of lavender sachets.
Hot farm meal: 15?
Reservation recommended.
French fries: 3.50?
L’événement Visite de la Ferme Noix & Cie De Ferme en Ferme 2026 Beauregard-Baret a été mis à jour le 2026-03-09 par Valence Romans Tourisme