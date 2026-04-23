Visite de la ferme pédagogique Domaine de Montprisy Domaine de Montprisy La Nocle-Maulaix

La Nocle-Maulaix

Visite de la ferme pédagogique Domaine de Montprisy

Domaine de Montprisy 11 Impasse de Montprisy La Nocle-Maulaix Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-27 2026-07-15 2026-08-03 2026-08-26

Visites organisées avec l’Office de Tourisme en 2026 (en après-midi) Lundi 13 avril, mercredi 22 avril, samedi 30 mai, samedi 27 juin, mercredi 15 juillet, lundi 3 août et mercredi 26 août.

Pour ces dates, inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme au plus tard la veille avant 12h (03 86 30 43 10 03 73 21 03 00 ou tourisme@rivesdumorvan.fr)

Au Domaine de Montprisy, découvrez une exploitation agricole familiale où petits et grands animaux vivent une vie paisible, sereine et agréable.

Guillaume partagera avec vous son métier, son expérience et son amour des animaux.

Pour une activité nature, instructive et participative, ne cherchez plus vous trouverez tout cela au Domaine de Montprisy !

Goûter offert à la fin de la visite.

En dehors de ces dates, visites possibles toute l’année sur rendez-vous au 06 83 44 96 57 .

Domaine de Montprisy 11 Impasse de Montprisy La Nocle-Maulaix 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 21 03 00 tourisme@rivesdumorvan.fr

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English : Visite de la ferme pédagogique Domaine de Montprisy

L’événement Visite de la ferme pédagogique Domaine de Montprisy La Nocle-Maulaix a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Rives du Morvan