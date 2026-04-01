Visite de la ferme La ferme du roseau Replonges

Replonges

Visite de la ferme

La ferme du roseau 50 Impasse de la Mare Replonges Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Légumes frais de saison que nous commercialisons en direct à la ferme. Observez nos poules pondeuses qui valorisent les déchets du jardin ainsi que nos moutons qui pâturent et entretiennent nos espaces. Jeu pour enfants cherche et trouve des légumes.

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La ferme du roseau 50 Impasse de la Mare Replonges 01750 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 06 96 72 lafermeduroseau@gmail.com

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English : Visit the farm

Fresh seasonal vegetables sold directly from the farm. Observe our laying hens, who make the most of garden waste, and our sheep, who graze and tend our fields. Children’s game of vegetable search and find .

L’événement Visite de la ferme Replonges a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux