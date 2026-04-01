Visite de la ferme La ferme du roseau Replonges
Visite de la ferme La ferme du roseau Replonges samedi 25 avril 2026.
Replonges
Visite de la ferme
La ferme du roseau 50 Impasse de la Mare Replonges Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Légumes frais de saison que nous commercialisons en direct à la ferme. Observez nos poules pondeuses qui valorisent les déchets du jardin ainsi que nos moutons qui pâturent et entretiennent nos espaces. Jeu pour enfants cherche et trouve des légumes.
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La ferme du roseau 50 Impasse de la Mare Replonges 01750 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 06 96 72 lafermeduroseau@gmail.com
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English : Visit the farm
Fresh seasonal vegetables sold directly from the farm. Observe our laying hens, who make the most of garden waste, and our sheep, who graze and tend our fields. Children’s game of vegetable search and find .
L’événement Visite de la ferme Replonges a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux