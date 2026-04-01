Visite de la ferme Earl Domaine Les charmes Sermoyer

Sermoyer

Visite de la ferme

Earl Domaine Les charmes 599 route de Cuisery Sermoyer Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Agriculture Biologique de cassissier bourgeons, feuilles fraîches, feuilles sèches et fruits frais, ainsi que toutes ses diversités. Produits naturels et artisanaux comme de la tisane. Crêpes sucrées (confiture de cassis, et poivre).

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Earl Domaine Les charmes 599 route de Cuisery Sermoyer 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 58 49 74 paquetjean-luc@orange.fr

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English : Visit the farm

Organic blackcurrant: buds, fresh leaves, dried leaves and fresh fruit, as well as all its varieties. Natural and artisanal products such as herbal teas. Sweet crepes (blackcurrant jam and pepper).

L’événement Visite de la ferme Sermoyer a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux