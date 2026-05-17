Visite de la ferme, traite des chèvres et dégustation de fromage Ferme Biagui Nathalie Biagui Illiat

Illiat

Visite de la ferme, traite des chèvres et dégustation de fromage

Ferme Biagui Nathalie Biagui 373 impasse des Terres Blanches Illiat Ain

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 16:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-25 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-12

Venez visiter la ferme et participer à une traite de chèvres, lors d’un moment convivial avec vos enfants. Réservation obligatoire.

.

Ferme Biagui Nathalie Biagui 373 impasse des Terres Blanches Illiat 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and visit the farm and take part in a goat milking session with your children. Reservations required.

L’événement Visite de la ferme, traite des chèvres et dégustation de fromage Illiat a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre