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Visite de la ferme, traite des chèvres et dégustation de fromage Ferme Biagui Nathalie Biagui Illiat

Visite de la ferme, traite des chèvres et dégustation de fromage Ferme Biagui Nathalie Biagui Illiat mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Ferme Biagui Nathalie Biagui

Adresse : 373 impasse des Terres Blanches

Ville : 01140 Illiat

Département : Ain

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 3 3 3

Illiat

Visite de la ferme, traite des chèvres et dégustation de fromage

Ferme Biagui Nathalie Biagui 373 impasse des Terres Blanches Illiat Ain

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 16:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-25 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-12

Venez visiter la ferme et participer à une traite de chèvres, lors d’un moment convivial avec vos enfants. Réservation obligatoire.
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Ferme Biagui Nathalie Biagui 373 impasse des Terres Blanches Illiat 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68 

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English :

Come and visit the farm and take part in a goat milking session with your children. Reservations required.

L’événement Visite de la ferme, traite des chèvres et dégustation de fromage Illiat a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre