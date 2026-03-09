Visite de la ferme Wopaya Plantes De Ferme en Ferme 2026 Ferme Wopaya Plantes La Baume-Cornillane
Ferme Wopaya Plantes 28 Les Granges La Baume-Cornillane Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Ferme insolite serre dôme entourée d’une mare, jardin forêt, aromates et fruits rouges.
.
Ferme Wopaya Plantes 28 Les Granges La Baume-Cornillane 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@wopaya.fr
English :
Unusual farm: domed greenhouse surrounded by a pond, forest garden, herbs and berries.
