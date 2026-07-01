Visite de la Fondation du Bocage, Fondation du Bocage, Chambéry

Informations pratiques

Visite de la Fondation du Bocage 18 – 20 septembre Fondation du Bocage Savoie

Limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans le cadre des 43e Journées Européennes du Patrimoine, la Fondation du Bocage vous ouvre ses portes.

Venez découvrir notre histoire, de l’Orphelinat de 1868 à la Fondation d’aujourd’hui, à travers le destin de notre fondateur, Camille Costa de Beauregard (béatifié le 17 mai 2025 à Chambéry).

Au cours de cette visite animée par l’Association des Amis de Camille Costa de Beauregard, vous découvrirez comment notre patrimoine vie, résiste et se réimagine à travers le temps. Le parcours vous mènera du théâtre aux anciennes douanes, jusqu’aux appartements du fondateur. Vous admirerez également la chapelle magnifiquement rénovée en 2025, et son ciel étoilé.

Le plus de l’édition 2026 : La visite sera jalonnée de photographies d’époque et d’archives visuelles, précieux témoins de la vie des orphelins et de l’évolution des lieux. Nous terminerons par une présentation des activités de la Fondation aujourd’hui.

Durée : 1h30 sur inscription.

Réservation sur le site de la Ville de Chambéry ou au 04.79.33.22.09.

Fondation du Bocage 340 rue Costa de Beauregard 73000 Chambéry Chambéry 73000 Bocage Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 33 44 22 http://www.fondation-du-bocage.org https://www.facebook.com/lyceecostadebeauregard;https://www.instagram.com/costabeauregard/;https://twitter.com/CostaBeauregard [{« type »: « link », « value »: « https://www.fondationdubocage.org/sur-traces-camille-costa-beauregard-pere-orphelins.html »}] En 1868, jeune prêtre chambérien, Camille Costa de Beauregard crée dans l’urgence un orphelinat dans le quartier du Bocage, destiné à l’accueil des jeunes confrontés à la misère ouvrière provoquée par une épidémie de choléra (1867). L’œuvre se poursuit aujourd’hui à travers la Fondation du Bocage, sous la tutelle pédagogique des Salésiens de Don Bosco. La Fondation a pour mission d’éduquer et de former tous les jeunes, quels que soient leur origine ou leur niveau scolaire, et de les accompagner vers une vie heureuse en société. Chaque année, elle accueille environ 450 jeunes au sein de trois entités: le lycée, l’internat scolaire et les maisons d’enfants à caractère social. Parking sur l’exploitation du Bocage

Dans le cadre des 43e Journées Européennes du Patrimoine, la Fondation du Bocage vous ouvre ses portes.

© Fondation du Bocage