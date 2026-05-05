Visite de la forêt des Géants Verts, La forêt des « Géants verts », Argentenay

Visite de la forêt des Géants Verts 6 et 7 juin La forêt des « Géants verts » Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

La Forêt des Géants Verts

Forêt communale d’Argentenay – Jardin public

« Parcours Land’Art »

Parcours de la forêt des Géants Verts. Visite de la forêt ponctuée de sculptures végétales et monumentales d’Alain Bresson, sculpteur, et de Marie-Laure Hergibo, plasticienne.

Visites libres — Gratuit

Samedi 6 et dimanche 7 juin : de 14h00 à 17h00

Visites commentées — Gratuit

Dimanche 7 juin : de 15h00 à 17h00

La forêt des « Géants verts » Foret Communale Argentenay 89160 Argentenay 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 87 70 62 78 http://www.laforetdesgeantsverts-alainbresson.com/ Chaque année, le site s’enrichit de nouvelles sculptures.

Le thème de cette année : « Les béliers et les moutons », symbole de la force et de la nature, parallèlement des végétaux étoffant la forêt : projection esthétique d’une végétation imaginaire. Un parking est à proximité.

La Forêt des Géants Verts

© Alain Bresson