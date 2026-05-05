Visite de la forêt des Géants Verts, La forêt des « Géants verts », Argentenay
Visite de la forêt des Géants Verts, La forêt des « Géants verts », Argentenay samedi 6 juin 2026.
Visite de la forêt des Géants Verts 6 et 7 juin La forêt des « Géants verts » Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
La Forêt des Géants Verts
Forêt communale d’Argentenay – Jardin public
« Parcours Land’Art »
Parcours de la forêt des Géants Verts. Visite de la forêt ponctuée de sculptures végétales et monumentales d’Alain Bresson, sculpteur, et de Marie-Laure Hergibo, plasticienne.
Visites libres — Gratuit
Samedi 6 et dimanche 7 juin : de 14h00 à 17h00
Visites commentées — Gratuit
Dimanche 7 juin : de 15h00 à 17h00
La forêt des « Géants verts » Foret Communale Argentenay 89160 Argentenay 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 87 70 62 78 http://www.laforetdesgeantsverts-alainbresson.com/ Chaque année, le site s’enrichit de nouvelles sculptures.
Le thème de cette année : « Les béliers et les moutons », symbole de la force et de la nature, parallèlement des végétaux étoffant la forêt : projection esthétique d’une végétation imaginaire. Un parking est à proximité.
La Forêt des Géants Verts
© Alain Bresson