Visite de la Forêt du Vacquenat route Saint Antoine Blainville-sur-l’Eau

Blainville-sur-l’Eau

Visite de la Forêt du Vacquenat

route Saint Antoine Devant la barrière Blainville-sur-l’Eau Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Visite de la forêt du Vacquenat le samedi 9 mai !

Départ à 9h devant la barrière à l’entrée de la forêt privée de Monsieur Mohm au bout de la route Saint Antoine (un balisage sera en place depuis le haut du quartier des Meys Hallats vers la Ferme Saint Antoine). Balade d’environ 1h30 2h ouverte à tous.

Découvrez la faune et la flore ainsi que des informations sur les différentes essences de bois.

Prévoir une tenue adaptée et des bottes.

Une collation sera offerte par la Municipalité à l’issue de la promenade.Tout public

0 .

route Saint Antoine Devant la barrière Blainville-sur-l’Eau 54360 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 70 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit the Vacquenat forest on Saturday May 9!

Departure at 9 a.m. in front of the gate at the entrance to Mr Mohm?s private forest at the end of Route Saint Antoine (signposting will be in place from the top of the Meys Hallats district towards Ferme Saint Antoine). The walk lasts around 1h30 2h and is open to all.

Discover the flora and fauna, and learn about the different types of wood.

Bring suitable clothing and boots.

A snack will be offered by the Municipality at the end of the walk.

L’événement Visite de la Forêt du Vacquenat Blainville-sur-l’Eau a été mis à jour le 2026-04-30 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS