Visite de la friche de l’Escalette et de son parc de sculpture et d’architecture Impasse de l’Escalette Marseille 8e Arrondissement vendredi 3 juillet 2026.

Marseille 8e Arrondissement

Visite de la friche de l’Escalette et de son parc de sculpture et d’architecture

Du vendredi 3 au dimanche 5 juillet 2026 de 9h à 18h50.

Dernier créneau de visite à 17h30.

Du 08/07 au 30/08/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 9h à 18h50.

Dernier créneau de visite à 17h30. Impasse de l’Escalette Friche de l’Escalette Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 09:00:00

fin : 2026-07-05 18:50:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-08

Visite gratuite de l’ancienne usine à plomb de la calanque de l’Escalette et des œuvres qui y sont exposées.

Visite guidée du site de l’Escalette, ancienne usine, par un étudiant de l’Ecole d’Architecture de Marseille, par petit groupe de 1 à 15 personnes maximum.



La visite de ce lieu s’apparente à une excursion à risques.

Elle est interdite aux femmes enceintes et aux enfants de moins de dix ans et fortement déconseillée aux personnes de santé fragile et/ou à la mobilité réduite. La présence d’un adulte est requise pour la visite de deux enfants.



Par jour de grand vent, classé niveau de danger noir par la Préfecture sur le massif des Calanques, la visite sera réduite à l’exposition se tenant dans la grande cour d’accès au site.



Il sera demandé à chaque visiteur adulte de signer une décharge de responsabilité avant la visite.



NB une fois effectuée votre réservation, il n’est pas nécessaire de la confirmer de nouveau. .

Impasse de l’Escalette Friche de l’Escalette Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@friche-escalette.com

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English :

Free tour of the former lead factory in the Calanque de l’Escalette and the works on display.

L’événement Visite de la friche de l’Escalette et de son parc de sculpture et d’architecture Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille