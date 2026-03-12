VISITE DE LA FROMAGERIE VAUBERNIER

Le Bois Belleray Martigné-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 09:30:00

fin : 2026-04-14 11:30:00

Date(s) :

2026-04-14

Partez à la découverte des savoir-faire mayennais avec l’Office de Tourisme Vallée de Haute Mayenne.

La fromagerie Vaubernier fabrique les fameux fromages Bons Mayennais depuis plus de 100 ans en suivant la recette d’origine.

Au fil de votre visite, découvrez toutes les étapes de ce savoir-faire unique, marque emblématique de notre territoire.

Réservation obligatoire. Places limitées. .

Le Bois Belleray Martigné-sur-Mayenne 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 19 37 bonjour@mayenneco-tourisme.fr

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English :

Discover Mayenne know-how with the Office de Tourisme Vallée de Haute Mayenne.

L’événement VISITE DE LA FROMAGERIE VAUBERNIER Martigné-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Mayenne Co