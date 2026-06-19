Visite de la fruitière de Bonnétage Bonnétage jeudi 9 juillet 2026.

Bonnétage

Visite de la fruitière de Bonnétage

Route de Besançon Bonnétage Doubs

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-23 11:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Amateurs de bons produits? Venez visiter une de nos fruitières et découvrir la fabrication du fromage emblème de notre région. Réservation obligatoire avant la veille 12h00. .

Route de Besançon Bonnétage 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88 tourisme@payshorloger.com

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English : Visite de la fruitière de Bonnétage

L’événement Visite de la fruitière de Bonnétage Bonnétage a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER