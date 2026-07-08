Informations pratiques

Souprosse

Visite de la Ganadéria du Vert Galant

Souprosse Landes

Tarif : 16 – 16 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Plongez dans les coulisses de la course landaise à la Ganadería du Vert Galant (Souprosse) avec Jeff et Marie-Claire ! Nouveauté 2026 optez pour la visite seule ou la formule Visite et Soirée Grillades (salade, grillades, glace) pour un moment convivial au plus près des coursières !

Longez dans les coulisses de la course landaise avec la visite de la Ganadería du Vert Galant !

Jeff et Marie-Claire, nos éleveurs passionnés, vous ouvrent les portes de leur domaine pour vous dévoiler l’envers du décor de cette tradition emblématique. Au plus près des vaches landaises, découvrez le quotidien des ganaderos et les secrets de la préparation du troupeau. Une rencontre authentique au cœur de la nature !

Grande nouveauté 2026 prolongez l’expérience selon vos envies !

Optez pour la visite simple ou laissez-vous tenter par notre formule Visite et Soirée Grillades . Après la découverte, partagez un moment chaleureux et convivial autour d’un repas gourmand comprenant une belle salade composée, de savoureuses grillades et une glace rafraîchissante.

Venez vivre la passion landaise de l’intérieur ! .

Souprosse 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98 contact@lecouerdeslandes.com

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English : Visite de la Ganadéria du Vert Galant

Go behind the scenes of the Course Landaise at the Ganadería du Vert Galant (Souprosse) with Jeff and Marie-Claire! New for 2026: Choose between the tour alone or the “Tour and Barbecue Evening” package (salad, grilled meats, ice cream) for a fun-filled experience up close with the coursières!

L’événement Visite de la Ganadéria du Vert Galant Souprosse a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Tartas