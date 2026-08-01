Visite de la ganaderia Maynus Route de Toulouzette Saint-Sever
mercredi 19 août 2026 · Route de Toulouzette · Saint-Sever
Informations pratiques
Saint-Sever
Visite de la ganaderia Maynus
Route de Toulouzette Ganaderia de Maynus Saint-Sever Landes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 16:30:00
fin : 2026-08-19 18:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Descriptif Guidé par le ganadère, partez pour une promenade en carriole au milieu du troupeau de vaches et découvrez le monde de la course landaise.
Lieu de rdv Ganaderia de Maynus, route de Toulouzette
Tarifs 8€/pers, gratuit –
Descriptif Guidé par le ganadère, partez pour une promenade en carriole au milieu du troupeau de vaches et découvrez le monde de la course landaise.
Lieu de rdv Ganaderia de Maynus, route de Toulouzette
Tarifs 8€/pers, gratuit de 10 ans
Réservation auprès de l’Office de tourisme Terres de Chalosse, 05 58 98 58 50, contact@chalosse.fr .
Route de Toulouzette Ganaderia de Maynus Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 58 50 contact@chalosse.fr
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English : Visite de la ganaderia Maynus
Description: Guided by the ganadère, take a horse-drawn carriage ride among the herd of cows and discover the world of Landes racing.
Meeting point: Ganaderia de Maynus, route de Toulouzette
Prices: 8€ per person, free for children
L’événement Visite de la ganaderia Maynus Saint-Sever a été mis à jour le 2026-08-12 par Landes Chalosse
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