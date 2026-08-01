Visite de la ganaderia Maynus Route de Toulouzette Saint-Sever

Informations pratiques

Saint-Sever

Visite de la ganaderia Maynus

Route de Toulouzette Ganaderia de Maynus Saint-Sever Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 16:30:00

fin : 2026-08-19 18:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Descriptif Guidé par le ganadère, partez pour une promenade en carriole au milieu du troupeau de vaches et découvrez le monde de la course landaise.

Lieu de rdv Ganaderia de Maynus, route de Toulouzette

Tarifs 8€/pers, gratuit –

Descriptif Guidé par le ganadère, partez pour une promenade en carriole au milieu du troupeau de vaches et découvrez le monde de la course landaise.

Lieu de rdv Ganaderia de Maynus, route de Toulouzette

Tarifs 8€/pers, gratuit de 10 ans

Réservation auprès de l’Office de tourisme Terres de Chalosse, 05 58 98 58 50, contact@chalosse.fr .

Route de Toulouzette Ganaderia de Maynus Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 58 50 contact@chalosse.fr

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English : Visite de la ganaderia Maynus

Description: Guided by the ganadère, take a horse-drawn carriage ride among the herd of cows and discover the world of Landes racing.

Meeting point: Ganaderia de Maynus, route de Toulouzette

Prices: 8€ per person, free for children

L’événement Visite de la ganaderia Maynus Saint-Sever a été mis à jour le 2026-08-12 par Landes Chalosse