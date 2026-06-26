Visite de la Grange du Clou La Grange du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon dimanche 5 juillet 2026.

Saint-Cyr-sur-Menthon

Visite de la Grange du Clou

La Grange du Clou Allée du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon Ain

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-23 2026-08-09 2026-08-30

Située à quelques centaines de mètres du Domaine des Saveurs Les Planons, la grange du Clou est une ferme bressane du XVIIe siècle avec une très belle cheminée sarrasine de type polygonal à deux étages.

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La Grange du Clou Allée du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Located a few hundred meters from the Domaine des Saveurs Les Planons, the Grange du Clou is a 17th-century Bresse farmhouse with a beautiful two-story polygonal Saracen-style fireplace.

L’événement Visite de la Grange du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle