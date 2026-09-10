Visite de la grotte supérieure et concert, Grottes de Saint-Christophe, Saint-Christophe

Informations pratiques

Visite de la grotte supérieure et concert Samedi 19 septembre, 18h00 Grottes de Saint-Christophe Savoie

Tarifs : Adulte 10,50€ – Jeune (15-17 ans) 9€ – Enfant (5-14 ans) 7,50€ – Réservation obligatoire.

Prévoir des vêtements chauds (9°C dans la grotte)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:20:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:20:00+02:00

Découvrez la grotte supérieure puis profitez d’un spectacle assuré par la classe Comédie Musicale du Studio Alpes Académie, qui vous présenteraen avant-première une partie de son spectacle du Nouvel An !

Départs des visites à 18h et 18h15.

Durée de la visite : 45 minutes – Durée du spectacle : 20 minutes. Début de la représentation à 19h.

Merci de vous présenter 15 minutes avant le départ à l’accueil des Grottes (Tunnel des Echelles).

Grottes de Saint-Christophe 3796, route de Chambéry, 73360 Saint-Christophe-la-Grotte, Auvergne- Rhône-Alpes Saint-Christophe 73360 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 65 75 08 http://www.grottes-saint-christophe.com https://grottes-saint-christophe.qweekle.com/shop/grottes-saint-christophe?lang=fr [{« type »: « link », « value »: « https://grottes-saint-christophe.qweekle.com/shop/grottes-saint-christophe/multi/animations?lang=fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0479657508 »}, {« type »: « email », « value »: « info@grottes-saint-christophe.com »}]

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©Roger Foucault – Musique en Fête