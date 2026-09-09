Visite de la Maine en canoë, Base de loisirs de Pont Caffino, Château-Thébaud

Informations pratiques

Visite de la Maine en canoë Samedi 19 septembre, 10h00 Base de loisirs de Pont Caffino Loire-Atlantique

Tarif unique : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Visite guidée insolite en canoë pour découvrir la Maine et ses paysages alentours

De Pont Caffino à Saint-Fiacre-sur-Maine, cette visite en canoë explore les paysages du vignoble d’un point de vue inédit. Au rythme des commentaires historiques et paysagers de la guide, vous naviguez entre découvertes culturelles et patrimoine naturel. Ancienne carrière, ponts, clocher, domaine viticole, Porte-vue, flore, faune, tout est à (re)découvrir !

Durée : 2h30

Prévoir une tenue adéquate et des chaussures fermées.

Base de loisirs de Pont Caffino Pont Caffino Château-Thébaud 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://paysdelaloire-mb-prestataire.for-system.com/z8501e4f71077x71077_fr-Destination-Vignoble-Nantais.aspx?Param/IdProprio=8364 »}] Base de loisirs au bord de la rivière de la Maine, entre Château Thébaud et Maisdon-sur-Sèvre, dans une ancienne carrière. Parkings sur place.

Visite guidée insolite en canoë pour découvrir la Maine et ses paysages alentours

©DVN