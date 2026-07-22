UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Herqueville

Visite de la mairie d’Herqueville Journée du Patrimoine Herqueville

dimanche 20 septembre 2026 · Herqueville

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Mairie, Route de Connelles
Ville
27430 Herqueville
Département
Eure
Tarif

Herqueville

Visite de la mairie d’Herqueville Journée du Patrimoine

Mairie, Route de Connelles Herqueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

La mairie, unique en son genre, est marquée par le style d’architecture développée dans le domaine Renault. En 1934, quand Louis Renault eut acheté le chemin vicinal n°3 à la commune, la mairie, qui était alignée le long de cette voie, se trouva englobée dans le domaine. En échange de la démolition du bâtiment, Louis Renault promit la construction d’une nouvelle mairie identique à la précédente, mais en dehors de ses propriétés.   .

Mairie, Route de Connelles Herqueville 27430 Eure Normandie +33 2 32 59 92 50  mairieherqueville@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite de la mairie d’Herqueville Journée du Patrimoine

L’événement Visite de la mairie d’Herqueville Journée du Patrimoine Herqueville a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Seine Eure

À voir aussi à Herqueville (Eure)