Informations pratiques

Herqueville

Visite de la mairie d’Herqueville Journée du Patrimoine

Mairie, Route de Connelles Herqueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

La mairie, unique en son genre, est marquée par le style d’architecture développée dans le domaine Renault. En 1934, quand Louis Renault eut acheté le chemin vicinal n°3 à la commune, la mairie, qui était alignée le long de cette voie, se trouva englobée dans le domaine. En échange de la démolition du bâtiment, Louis Renault promit la construction d’une nouvelle mairie identique à la précédente, mais en dehors de ses propriétés. .

Mairie, Route de Connelles Herqueville 27430 Eure Normandie +33 2 32 59 92 50 mairieherqueville@wanadoo.fr

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English : Visite de la mairie d’Herqueville Journée du Patrimoine

L’événement Visite de la mairie d’Herqueville Journée du Patrimoine Herqueville a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Seine Eure