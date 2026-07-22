Visite de la mairie d’Herqueville Journée du Patrimoine Herqueville
dimanche 20 septembre 2026 · Herqueville
Informations pratiques
Herqueville
Visite de la mairie d’Herqueville Journée du Patrimoine
Mairie, Route de Connelles Herqueville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
La mairie, unique en son genre, est marquée par le style d’architecture développée dans le domaine Renault. En 1934, quand Louis Renault eut acheté le chemin vicinal n°3 à la commune, la mairie, qui était alignée le long de cette voie, se trouva englobée dans le domaine. En échange de la démolition du bâtiment, Louis Renault promit la construction d’une nouvelle mairie identique à la précédente, mais en dehors de ses propriétés. .
Mairie, Route de Connelles Herqueville 27430 Eure Normandie +33 2 32 59 92 50 mairieherqueville@wanadoo.fr
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L’événement Visite de la mairie d’Herqueville Journée du Patrimoine Herqueville a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Seine Eure
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