Visite de l’église Saint-Germain Journée du Patrimoine Herqueville
dimanche 20 septembre 2026 · Herqueville
Informations pratiques
Herqueville
Visite de l’église Saint-Germain Journée du Patrimoine
Eglise Saint-Germain, 1 Impasse Fix Masseau Herqueville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
L’église Saint-Germain d’Herqueville est située sur un petit promontoire dominant la seine. Autrefois proche d’un manoir, dont à l’origine elle fut peut-être la chapelle, elle était déjà à l’écart du village. Certaines parties de l’église datent du XIIIe siècle, d’autres du XVe et du XVIIe siècle. Dans le cimetière accolé, se trouvent les tombes de Louis Renault et de Fix-Masseau. Les visiteurs pourront interpréter différentes chansons, comme des chansons classique, de la chanson française ou anglaise, jazz, musique du monde… .
Eglise Saint-Germain, 1 Impasse Fix Masseau Herqueville 27430 Eure Normandie +33 2 32 59 92 50 mairieherqueville@wanadoo.fr
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English : Visite de l’église Saint-Germain Journée du Patrimoine
L’événement Visite de l’église Saint-Germain Journée du Patrimoine Herqueville a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Seine Eure
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