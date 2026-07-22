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Visite de l’église Saint-Germain Journée du Patrimoine Herqueville

dimanche 20 septembre 2026 · Herqueville

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Eglise Saint-Germain, 1 Impasse Fix Masseau
Ville
27430 Herqueville
Département
Eure
Tarif

Herqueville

Visite de l’église Saint-Germain Journée du Patrimoine

Eglise Saint-Germain, 1 Impasse Fix Masseau Herqueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

L’église Saint-Germain d’Herqueville est située sur un petit promontoire dominant la seine. Autrefois proche d’un manoir, dont à l’origine elle fut peut-être la chapelle, elle était déjà à l’écart du village. Certaines parties de l’église datent du XIIIe siècle, d’autres du XVe et du XVIIe siècle. Dans le cimetière accolé, se trouvent les tombes de Louis Renault et de Fix-Masseau. Les visiteurs pourront interpréter différentes chansons, comme des chansons classique, de la chanson française ou anglaise, jazz, musique du monde…   .

Eglise Saint-Germain, 1 Impasse Fix Masseau Herqueville 27430 Eure Normandie +33 2 32 59 92 50  mairieherqueville@wanadoo.fr

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English : Visite de l’église Saint-Germain Journée du Patrimoine

L’événement Visite de l’église Saint-Germain Journée du Patrimoine Herqueville a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Seine Eure

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