Visite de la maison Bethe Morisot, Maison Berthe Morisot, Bougival

Informations pratiques

Visite de la maison Bethe Morisot 19 et 20 septembre Maison Berthe Morisot Yvelines

Tarif unique spécial JEP : 3€ (gratuit : moins de 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la Maison Berthe Morisot !

Un lieu unique entièrement consacré à la figure féminine de l’impressionnisme.

Au fil d’un parcours immersif thématique, plongez dans l’univers de l’artiste pour découvrir la modernité de son oeuvre et son rôle majeur dans l’impressionnisme.

Maison Berthe Morisot 1 avenue de la Drionne, 78380 Bougival Bougival 78380 Yvelines Île-de-France 01 39 24 88 88 https://www.versailles-tourisme.com/ https://www.ville-bougival.fr/decouvrir-bougival/patrimoine/maison-berthe-morisot/ Une expérience inédite à la Maison Berthe Morisot ! Plongez dans l’univers de la première femme peintre impressionniste avec une visite immersive entre histoire et peinture dans le seul espace muséal entièrement dédié à l’artiste peintre. En voiture :

Parking Bouzemont (zone bleue) – 2 minutes à pied

Parking Ile de la Chaussée (gratuit) -7 minutes à pied

En transports en commun :

Bus D « Parly 2-Dutartre – Gare de Bougival » ― Arrêt « Pont de Bougival » ― 2 minutes à pieds

Bus 259 « Saint-Germain-en-Laye RER – Nanterre-Papeteries » ― Arrêt « Pont de Bougival » ― 5 minutes à pieds

RER A « Saint-Germain-en-Laye – Marne-La-Vallée Chessy » jusqu’à Chatou-Croissy, puis bus D

Transilien L « Saint-Lazare – Saint-Nom-La-Bretèche » jusqu’à Bougival, puis bus D

Visite libre

©clubphotodebougival