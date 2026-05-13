Visite de la Maison Chrestia où le poète Francis Jammes vécut de 1897 à 1907. Expositions. Atelier de Calligrammes-signatures., La Maison Chrestia, Orthez

Visite de la Maison Chrestia où le poète Francis Jammes vécut de 1897 à 1907. Expositions. Atelier de Calligrammes-signatures. Samedi 23 mai, 14h30 La Maison Chrestia Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Découvrez l’exposition : « Francis Jammes au temps de la Maison Chrestia, 1897 – 1907 ».

Plongez dans le monde de Francis Jammes et d’Orthez au temps de la maison Chrestia, de 1897 à 1907. Il vous sera présenté la vie et l’œuvre du poète Francis Jammes lorsqu’il habitait la maison Chrestia à Orthez, de 1897 à 1907, avec des documents, des portraits, des photos de l’époque de Francis Jammes, de plusieurs de ses amis illustres du monde littéraire, artistique et musical qu’il y reçut, et de la ville d’Orthez.

C’est ici, pendant cette période entre 1897 et 1907, que Francis Jammes écrivit des œuvres majeures telles que :

– De l’Angélus de l’aube à l’Angélus du soir,

– Le Deuil des primevères,

– Le Roman du Lièvre,

– Clairières dans le Ciel.

Profitez de l’exposition permanente sur la vie et l’œuvre du poète.

Exposition « Des Oiseaux de Francis Jammes » avec des aquarelles de Lucette Julien.

Exposition pour le Centenaire des Livres des Quatrains – prolongation pour le centenaire de la publication du quatrième Livre des Quatrains en 1925.

. —–oOo—–

Le samedi 23 mai de 16h à 17h30, participez à l’atelier de calligrammes-signatures, des signatures dessinées.

Si cela vous intéresse, rejoignez-nous ! Petits et grands sont les bienvenus ! Inscription à l’atelier souhaitée mais pas obligatoire.

. —–oOo—–

La Maison Chrestia 7 Avenue Francis Jammes, 64300 Orthez Orthez 64300 Orthez Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 0 5 59 69 11 24 http://www.francis-jammes.com http://francis-jammes.pireneas.fr;https://www.facebook.com/associationfj/?fref=ts;https://www.facebook.com/groups/41415295207/?fref=ts La Maison Chrestia, de 1781, dite de Francis Jammes, est bâtie dans le plus pur style béarnais, avec le toit en tuiles picon, et une génoise (frise) ceinturant le corps principal à la jonction du mur extérieur et du toit. On peut admirer aussi la cour délimitée par le logis principal, les dépendances et la grange. Aucun des éléments de la construction ne communique l’un avec l’autre si ce n’est par une galerie extérieure.

Derrière la maison se trouve un très joli puits construit en gallets du gave. La maison est inscrite aux Monuments historiques.

C’est ici que le grand poète Francis Jammes (1868-1938) vécut de 1897 à 1907 et qu’il composa plusieurs de ses œuvres majeures, « De l’Angélus de l’aube à l’Angélus du soir » (1898), « Clara d’Ellébeuse » (1899), « Le Deuil des primevères » (1901), « Almaïde d’Étremont » (1901), « Le Roman du lièvre » (1903), »Pomme d’anis » (1904), « Pensées des jardins » (1906), « l’Église habillée de feuilles » (1906) et « Clairières dans le Ciel « (1906). Il y reçut de nombreux visiteurs illustres.

Le Ministre de la Culture et de la Communication a octroyé à la Maison Chrestia le label « Maisons des Illustres » et la Maison, avec l’Association Francis Jammes dont elle est le siège social, est membre de la Fédération nationale des Maisons d’Écrivain et des Patrimoines littéraires ainsi que du Réseau Nouvelle-Aquitaine de cette fédération.

La Maison Chrestia héberge une exposition permanente sur la vie et l’œuvre de Francis Jammes, ainsi que des expositions thématiques temporaires.

©Association Francis Jammes Visite gratuite

Découvrez l’exposition : « Francis Jammes au temps de la Maison Chrestia, 1897 – 1907 ».

© Association Francis Jammes