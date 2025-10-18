Révolution dans votre assiette Espace clair de lune Orthez

Orthez

Révolution dans votre assiette

Espace clair de lune 14 Rue de l’Horloge Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-13 15:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Les recommandations nutritionnelles en 90 minutes. Vous comprendrez pourquoi les anciennes recommandations ont failli, ce que la nouvelle pyramide dit vraiment. Comment vous pouvez articuler facilement tout cela au quotidien. Vous repartirez après une séance de détente digestive, avec 5 gestes concrets à mettre en place dès le lendemain. .

Espace clair de lune 14 Rue de l’Horloge Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 82 28 07

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English : Révolution dans votre assiette

L’événement Révolution dans votre assiette Orthez a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Coeur de Béarn