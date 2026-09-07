Visite de la maison de saint Joseph Marchand, Maison de saint Joseph Marchand, Passavant

Informations pratiques

Visite de la maison de saint Joseph Marchand Samedi 19 septembre, 09h00 Maison de saint Joseph Marchand Doubs

Entrée libre, Prévenir par téléphone au 06 37 75 83 94 quand vous êtes sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez la maison de saint Joseph Marchand, né à Passavant en 1803, et qui a évangélisé l’Indochine. Il fut canonisé en 1988 par Jean Paul II. La visite vous permet de retracer les étapes marquantes de sa vie.

Maison de saint Joseph Marchand Chemin du Saint-Joseph Marchand, 25360 Passavant Passavant 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez la maison de saint Joseph Marchand, né à Passavant en 1803, et qui a évangélisé l’Indochine. Il fut canonisé en 1988 par Jean Paul II. La…

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