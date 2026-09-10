Visite de la Maison Langlade : exposition temporaire et salles permanentes, Maison Langlade, Cugnaux

Informations pratiques

Visite de la Maison Langlade : exposition temporaire et salles permanentes Samedi 19 septembre, 17h30 Maison Langlade Haute-Garonne

Gratuit. Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00

Visite commentée de l’établissement à travers ses différents espaces : exposition temporaire, salles permanentes, espace d’enseignement, Boudou’Art et jardin.

Maison Langlade 22 place de l’église 31270 cugnaux Cugnaux 31270 Le Vivier Haute-Garonne Occitanie 06 61 44 52 83 https://www.maisonlanglade.com https://www.instagram.com/maisonlanglade Découvrez la Maison Langlade, un lieu de vie artistique dédié à la création contemporaine. Sur 200 m², elle réunit un espace d’exposition consacré à la création française actuelle, plusieurs salles accueillant cours, stages et ateliers ouverts au public, une résidence d’artistes dédiée aux projets internationaux ainsi que l’atelier de l’artiste peintre Sandrine Langlade.

Le lieu comprend également un jardin et des salons immersifs privatisables, offrant un cadre propice à la découverte, à la création et aux échanges artistiques. Plusieurs dizaines de places de stationnement sont disponibles en face du bâtiment, ainsi que de nombreuses autres à proximité immédiate.

Visite commentée de l’établissement : exposition temporaire, salles permanentes, espace d’enseignement, boudou’art et jardin.

© Sandrine Langlade