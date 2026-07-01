Visite de la maison natale de Marie Lhuilier, Maison natale de Marie Lhuilier, Arquenay

Informations pratiques

Visite de la maison natale de Marie Lhuilier 19 et 20 septembre Maison natale de Marie Lhuilier Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite de la maison. dans laquelle se trouve divers objets ayant appartenus aux Sœurs Augustines de la Miséricorde de Château- Gontier. Dans le grenier se trouve le crucifix réalisé par Marie Lhuilier.

Possibilité de pique-nique sur place.

Maison natale de Marie Lhuilier 53170 Arquenay Arquenay 53170 Mayenne Pays de la Loire 06 32 23 46 75 Maison Natale de Marie Lhuilier; Sœur Sainte Monique. Religieuse Augustine de la Miséricorde Arrêter avec ses sœurs Jugée et Guillotinée pendant la révolution et Béatifié en 1955. Fléchage depuis la place de l’église. parking sur site.

Visite de la maison. dans laquelle se trouve divers objets ayant appartenu aux Sœurs Augustines de la Miséricorde de Château-Gontier. Dans le grenier se trouve le crucifix fabriqué par Marie Lhuilier.

©Association « en mémoire de Marie Lhuilier »