Visite de la Manufacture Châtellerault

Visite de la Manufacture La Manu Tours Vilmouth Châtellerault 2026-05-23

Visite de la Manufacture Châtellerault samedi 23 mai 2026.

Visite de la Manufacture

La Manu Tours Vilmouth Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

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La Manu Tours Vilmouth Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Visite de la Manufacture

L’événement Visite de la Manufacture Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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