Visite de la manufacture de terre cuite de St Samson la Poterie, Manufacture de carrelages de St Samson la Poterie, Saint-Samson-la-Poterie

Informations pratiques

Visite de la manufacture de terre cuite de St Samson la Poterie 19 et 20 septembre Manufacture de carrelages de St Samson la Poterie Oise

Gratuit moins de 18 ans- 6 euros / pers tarif JEP

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite guidée d’une manufacture de terre cuite de 1836 toujours en activité.

Entreprise du Patrimoine Vivant inscrite à l’Inventaire des Métiers d’art rares de France (UNESCO)

Découverte du travail de l’argile de la terre crue à la terre cuite et des oportunités qu’offre la terre crue en tant que matériau alternatif dans le contexte de la pénurie des ressources.

Manufacture de carrelages de St Samson la Poterie rue de la briqueterie Saint-Samson-la-Poterie 60220 Oise Hauts-de-France 0344824022 https://www.instagram.com/carrelagesdesaintsamson/?hl=fr;http://www.carrelages-de-st-samson.com [{« type »: « phone », « value »: « 0344824022 »}] Visite commentée d’une manufacture de terre cuite de 1836 toujours en activité. Précisions: La visite commence à 10h précises;Prévoir tenue adaptée pour un lieu industriel . Parking extérieur

Visite guidée d’une manufacture de terre cuite de 1836 toujours en activité.

©carrelages de St Samson