Visite de la Minoterie : trois espaces à découvrir (artothèque, exposition, atelier de Chahab), La Minoterie – Association Nayart, Nay

Visite de la Minoterie : trois espaces à découvrir (artothèque, exposition, atelier de Chahab) 18 – 20 septembre La Minoterie – Association Nayart Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Chahab et l’association Nayart vous accueillent à la Minoterie à l’occasion des Journées du Patrimoine et vous proposent une visite du lieu. Vous pourrez y découvrir notre artothèque, l’atelier de Chahab — artiste et fondateur de l’association — ainsi que notre exposition du moment, « La métamorphose des fluides ». Cette exposition collective réunit les œuvres de Raoul Colin, Myriam Berger et une sélection de photographies de Jean Dieuzaide, en partenariat avec la Maison Carrée de Nay, qui présente une exposition consacrée à ce photographe.

Photographe majeur du XXe siècle, Jean Dieuzaide (1921–2003) est une figure incontournable de la photographie française. Installé à Toulouse, il s’est illustré par une œuvre riche et humaniste, mêlant reportages, portraits et paysages. Fondateur de la Galerie du Château d’Eau, l’une des premières galeries publiques dédiées à la photographie en France, il a contribué à faire reconnaître ce médium comme un art à part entière.

La Minoterie – Association Nayart 22 Chemin de la Minoterie, 64800, Nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 13 91 42 https://nayart.fr/ https://www.instagram.com/laminoterie_nayart/ Ancienne minoterie du XIXe siècle située à Nay, le site a été réhabilité en un lieu de création artistique.

Aujourd’hui, la Minoterie accueille une artothèque, une salle d’exposition ainsi que l’atelier de l’artiste Chahab. Elle offre ainsi un espace dédié à la diffusion et à la production d’art contemporain, au cœur d’un patrimoine industriel revisité.

Chahab et l’association Nayart vous accueillent à la Minoterie à l’occasion des Journées du Patrimoine et vous proposent une visite du lieu. Vous pourrez y découvrir notre artothèque, l’atelier de — …

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