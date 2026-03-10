Visite de la plantation de thé de l’Arrieulat L’Arrieulat Argelès-Gazost

Visite de la plantation de thé de l’Arrieulat

L’Arrieulat ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 16.5 – 16.5 – 16.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 11:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Tous les samedis de l’été. Eh oui ! Le thé peut aussi pousser en France. Venez vivre une expérience unique en explorant la toute première plantation de thé des Pyrénées. Vous serez accueilli et guidé par Lucas Ben-Moura, l’ingénieur agronome qui a créé ce jardin de thé. Plongez au cœur de l’univers du thé et enrichissez vos connaissances grâce aux précieuses informations dispensées lors de cette visite. Vous découvrirez le processus de production de la plantation à l’infusion, en passant par la cueillette et la transformation. Vous aurez l’occasion de déguster deux thés grands crus dans ce cadre naturel enchanteur.

Stationnement conseillé sur le parking Place des Anciens Combattants, (en face de la bibliothèque municipale) à Argelès-Gazost. Puis suivre la promenade de l’Arrieulat, avant le bassin, monter dans la forêt en suivant les panneaux. 20 minutes à pied depuis le parking, avec une petite montée raide, 40 mètres de dénivelé. Prévoir de bonnes chaussures de marche. Suivre la promenade de l’Arrieulat, avant le bassin, monter dans la forêt en suivant les panneaux.

Durée de la visite : 1h30.

À partir de 7 ans.

10 personnes par visite maximum.

Informations et réservations dans les Offices de Tourisme ou sur le site internet des Vallées de Gavarnie. .

L’Arrieulat ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 01 03 67 68 larrieulat@gmail.com

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English :

Every Saturday in summer. That’s right! Tea can grow in France too. Come and enjoy a unique experience as you explore the very first tea plantation in the Pyrenees. You’ll be welcomed and guided by Lucas Ben-Moura, the agricultural engineer who created this tea garden. Immerse yourself in the world of tea and enrich your knowledge with the valuable information provided during this tour. You’ll discover the production process, from planting to infusion, plucking and processing. You’ll also have the opportunity to taste two Grand Cru teas in this enchanting natural setting.

L’événement Visite de la plantation de thé de l’Arrieulat Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-03-10 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65