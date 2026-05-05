Visite de la plateforme de compostage d’Artigues, Plateforme de compostage Artigues, Artigues

Visite de la plateforme de compostage d’Artigues Samedi 19 septembre, 09h00 Plateforme de compostage Artigues Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Venez découvrir la plateforme de compostage de l’Agglomération d’Agen, où sont traités les végétaux issus des neuf déchèteries du territoire ainsi que les biodéchets collectés en porte-à-porte.

Habituellement fermé au public, ce site vous ouvre exceptionnellement ses portes. La visite sera accompagnée par les professionnels du compostage de la société Veolia Agriculture France, en charge de sa gestion.

Plateforme de compostage Artigues 3 allée de Martinat Foulayronnes, 47510 Artigues Artigues 47510 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Plate forme de compostage Parking au bout d’impasse

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©Véolia Agriculture France