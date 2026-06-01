Visite de la plateforme de compostage des biodéchets alimentaires de Chambéry, Plate-forme de compostage des biodéchets alimentaires, Chambéry

Visite de la plateforme de compostage des biodéchets alimentaires de Chambéry Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00 Plate-forme de compostage des biodéchets alimentaires Savoie

20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Inscription obligatoire à partir du 1er septembre 2026 sur le site de Grand Chambéry.

NOmbre maximum de visiteurs : 20 personnes

Age des visiteurs : de 6 à 99 ans

Durée de la visite : 1h00

Prévoir des chaussures fermées.

Plate-forme de compostage des biodéchets alimentaires Chemin des Vernatiaux, Champ Plat, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479683500 https://www.savoie-dechets.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.grandchambery.fr/accueil »}] Dans le cadre de la loi « AGEC » (anti-gaspillage et pour l’économie circulaire) et depuis deux ans, Grand Chambéry et Grand Lac expérimentent et déploient progressivement la collecte des déchets alimentaires auprès des particuliers. Afin de répondre à ce besoin de traitement spécifique, Savoie Déchets a lancé en mai 2022 une unité pilote de compostage semi-industriel sur la plateforme de Champlat, à Chambéry-le-Vieux. Après plusieurs mois d’apports en continu en provenance locale des ménages et de la restauration collective, les « premières cuvées » de compost ont été produites. Passant haut la main les contrôles réglementaires, ces composts d’excellente qualité ont également obtenu la mention « bio ». Parking à l’entrée du site

Inscription obligatoire à partir du 1er septembre 2026 sur le site de Grand Chambéry.

©Savoie Déchets