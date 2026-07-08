Visite de la Poype Saint-Cyr-sur-Menthon
mercredi 19 août 2026 · Saint-Cyr-sur-Menthon
Informations pratiques
Saint-Cyr-sur-Menthon
Visite de la Poype
Saint-Cyr-sur-Menthon Ain
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Au Moyen-Age, il s’agissait d’une fortification. C’était une motte entourée d’un fossé surmontée d’une tour souvent en bois. Les vestiges retrouvés prouvent son occupation entre la fin du XIe et du XIII siècles.
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Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
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English :
In the Middle Ages, it was a fortification. It consisted of a mound surrounded by a moat and topped by a tower, often made of wood. The remains found there indicate that it was occupied between the late 11th and 13th centuries.
L’événement Visite de la Poype Saint-Cyr-sur-Menthon a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
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