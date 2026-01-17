Chaingy

Visite de la production PF Huilerie

Chaingy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-08-01 12:15:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-08-01

Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à vivre une expérience unique placée sous le signe de l’authenticité et des belles rencontres !

En 2022, face à la pénurie d’huile, une famille a décidé de créer sa propre huilerie. PF Huilerie est née de cette volonté de proposer des produits locaux, de qualité et respectueux de l’environnement. De la graine à la bouteille, tout est réalisé sur place. Les graines sont cultivées selon les principes de l’agriculture raisonnée et les huiles sont obtenues par première pression à froid pour préserver tous leurs bienfaits. Découvrez également une gamme d’huiles aromatisées aux saveurs uniques ! .

Chaingy 45380 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

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English :

This summer, the Tourist Office invites you to enjoy a unique experience based on authenticity and encounters!

L’événement Visite de la production PF Huilerie Chaingy a été mis à jour le 2026-06-04 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE