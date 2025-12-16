Cours de dessin d’après modèle vivant Chaingy

Cours de dessin d’après modèle vivant

13 Rue de Pau Chaingy Loiret

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17 12:00:00

2026-01-17

Venez découvrir le dessin d’après modèle vivant

Vous dessinerez au fusain sur des grandes feuilles afin d’avoir une gestuelle plus libre. Vous apprendrez à structurer votre dessin (aplomb, proportions, lignes directrices) puis à organiser les lignes (courbes, droites) et les valeurs (les masses d’ombres et de lumières).

Vous apprendrez également comment se structure le corps humain avec des notions d’anatomie.

Le professeur n’impose pas de méthode uniforme. Il vous corrige en fonction de ce que vous dessinez. .

13 Rue de Pau Chaingy 45380 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 26 78 63 13 franck@lemenhirois.com

English :

Discover life drawing

