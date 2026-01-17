Atelier « Écritures poétiques et formes graphiques » Loir-et-Cher, Pontlevoy Chaingy
Atelier « Écritures poétiques et formes graphiques » Loir-et-Cher, Pontlevoy Chaingy lundi 29 juin 2026.
Atelier « Écritures poétiques et formes graphiques » Loir-et-Cher, Pontlevoy Chaingy Lundi 29 juin, 17h30
Atelier d’écriture
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-29T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-29T19:30:00.000+02:00
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Loir-et-Cher, Pontlevoy 6 route de Blois Chaingy
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