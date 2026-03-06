Visite de la Réserve ornithologique de Grand-Laviers Grand-Laviers
Visite de la Réserve ornithologique de Grand-Laviers
2 Rue de Touvent Grand-Laviers Somme
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 11:00:00
2026-06-13
La Réserve ornithologique de Grand-Laviers vous ouvre ses portes pour une matinée exclusive. En compagnie d’un guide, venez découvrir les espèces abritées par ces écosystèmes remarquables de la Vallée de la Somme.
Bon à savoir
Gratuit
Durée 2h
Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/reserve-ornithologique-grand-laviers/
2 Rue de Touvent Grand-Laviers 80132 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr
English :
[Nature visit]
The Réserve ornithologique de Grand-Laviers opens its doors to you for an exclusive morning. Accompanied by a guide, come and discover the species sheltered by these remarkable ecosystems in the Somme Valley.
Good to know
Free
Duration: 2 hours
Booking essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/reserve-ornithologique-grand-laviers/
