Visite de la Réserve ornithologique de Grand-Laviers Grand-Laviers

Visite de la Réserve ornithologique de Grand-Laviers

2 Rue de Touvent Grand-Laviers Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 11:00:00

Date(s) :

2026-06-13

[Visite nature]

La Réserve ornithologique de Grand-Laviers vous ouvre ses portes pour une matinée exclusive. En compagnie d’un guide, venez découvrir les espèces abritées par ces écosystèmes remarquables de la Vallée de la Somme.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 2h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/reserve-ornithologique-grand-laviers/

2 Rue de Touvent Grand-Laviers 80132 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

English :

[Nature visit]

The Réserve ornithologique de Grand-Laviers opens its doors to you for an exclusive morning. Accompanied by a guide, come and discover the species sheltered by these remarkable ecosystems in the Somme Valley.

Good to know

Free

Duration: 2 hours

Booking essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/reserve-ornithologique-grand-laviers/

