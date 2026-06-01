Visite de la roseraie et forêt fruitière, Cohan, Peillac

Visite de la roseraie et forêt fruitière Samedi 6 juin, 10h00 Cohan Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Venez découvrir 300 variétés de rosiers nichées au coeur de la forêt fruitière. Nous vous accueillerons dans un lieu de beauté, d’abondance et riche en biodiversité.

Nos plantes sont cultivées sur Sol Vivant, sans irrigation et sans aucun produit. Les rosiers poussent en compagnie des arbres et arbustes fruitiers, plantes sauvages et ornementales, aménagements champêtres.

Venez profiter d’une visite insolite propice à l’émerveillement !

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Visite de la roseraie de 300 variétés intégrées à la forêt fruitière rosier fleur

Les Simples de Cohan