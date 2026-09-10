Visite de la salle mémorielle de Sommepy-Tahure, Mairie de Sommepy-Tahure, Sommepy-Tahure
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Sommepy-Tahure · Sommepy-Tahure
Informations pratiques
Visite de la salle mémorielle de Sommepy-Tahure Samedi 19 septembre, 14h00 Mairie de Sommepy-Tahure Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Découvrez l’histoire de Sommepy-Tahure pendant la Grande Guerre à travers une salle mémorielle dédiée au rôle des soldats américains en Champagne. Objets, documents et témoignages retracent leur engagement et leur participation aux combats de 1918.
Mairie de Sommepy-Tahure 20 rue Foch 51600 Sommepy-Tahure Sommepy-Tahure 51600 Marne Grand Est
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