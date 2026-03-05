Visite de la savonnerie artisanale Bellecomme Atelier Bellecomme Tintury
Visite de la savonnerie artisanale Bellecomme
Atelier Bellecomme 2390 Route de Rouy Lieu-dit Chazeau Tintury Nièvre
Gratuit
Début : 2026-04-17 15:30:00
fin : 2026-09-09 16:30:00
2026-04-17 2026-05-27 2026-06-17 2026-07-03 2026-07-31 2026-08-21 2026-09-09 2026-10-02
En visitant l’atelier Bellecomme à Tintury, vous découvrirez tout un univers dédié aux produits de soins naturels savons artisanaux, shampoings solides, cosmétiques bio, parfum et roll-on aux huiles essentielles bio…
Aliona partagera avec vous son expérience et ses engagements le respect de l’être humain et de l’environnement.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme, au plus tard la veille avant 12h. .
